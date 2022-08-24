YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа

Фото: Тимур Рахматуллин

Аккаунт автопроизводителя КАМАЗ на видеохостинге оказался заблокирован, владельцам закрыли доступ, информацию подтвердили в пресс-службе автогиганта.



— Навсегда удален наш аккаунт в Google, с которого велся youtube-канал. Доступ к каналу для нас теперь невозможен, новые ролики загружаться не будут. Сам канал пока доступен к просмотру, что с ним будет дальше — неизвестно, — указали в пресс-службе КАМАЗа.

Отмечается, что блокировка аккаунта связана с применением санкций против компании.

— Компания, которая разработала рекламный слоган «Танки грязи не боятся», навсегда покинула YouTube. Какой шанс для Rutube, — прокомментировала блокировку официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: pixabay.com

В начале августа госкорпорация «Ростех» получила от Google уведомление о том, что youtube-аккаунт российской компании будет заблокирован в связи с санкциями.

В сентябре прошлого года прогремел скандал, когда Google удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

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Маргарита Головатенко