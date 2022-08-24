В России выявлен 40 231 новый случай коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 40 231 человека. Всего на 24 августа в стране зарегистрировано 19 221 602 случая СOVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 3 872 человека. Это на 4,7% меньше по сравнению с 23 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 32 876 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 18 370 612.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 еще 72 заболевших. Всего в России зарегистрировано 383 758 случаев смерти от коронавируса.

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Татьяна Демина