В Высокогорском районе Татарстана в ДТП с квадроциклом погибли три человека

Фото: МВД по Татарстану

В Высокогорском районе Татарстана недалеко от села Шигали квадроцикл врезался в дерево. В результате погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ДТП произошло 24 августа около 00.15. Квадроциклом управлял 36-летний мужчина, который погиб на месте происшествия. Там же скончался 37-летний пассажир. В результате травмы получил и 17-летний — его госпитализировали в ГКБ №7, где он умер.

Прокуратура Высокогорского района контролирует ход доследственной проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Год назад в деревне Кызыл-Байрак под Набережными Челнами водитель квадроцикла врезался в металлическое ограждение ипподрома. Его доставили в больницу с различными травмами, где он и скончался.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина