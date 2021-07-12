Под Челнами погиб водитель квадроцикла — он врезался в ограждение ипподрома

Фото: ГИБДД Тукаевского р-на

Вечером 10 июля в деревне Кызыл-Байрак под Набережными Челнами водитель квадроцикла врезался в металлическое ограждение ипподрома.



Его доставили в больницу с различными травмами, но пациента не удалось спасти. Квадроцикл полностью разворотило, ограждающая ипподром труба очень сильно помялась.

Фото: ГИБДД Тукаевского р-на

За рулем был 42-летний мужчина, у которого не было прав, сообщает Chelny.biz.

Фото: ГИБДД Тукаевского р-на

За воскресенье в Казани произошло 39 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим (наезд на велосипедиста).

В начале июля в Зеленодольске 13-летний водитель Toyota Camry столкнулся с экипажем ГИБДД, который преследовал его. Рядом с ним в этот момент находился отчим, который предложил ребенку сесть за руль и покататься по городу.

Маргарита Головатенко