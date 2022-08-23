В России выявили 30 967 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 30 967 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло19 181 371.
Госпитализировали 4 063 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 30 869 человек, всего — 18 337 736.
Умерли 69 пациентов с коронавирусом за сутки, 383 686 россиян от COVID-19 с начала пандемии.
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