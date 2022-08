Сбер приглашает предпринимателей на бизнес-форум в Казани

25 августа 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» (16+) в Казани.

В ходе трехчасового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей — ресторан гавайской кухни Not Only Poke by Bigvava и производство мясных консервов «Бабайъ», поделятся инструментами, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность

Хедлайнером события выступит известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: предпринимательница Анна Харитонова, основательница крупных франчайзинговых сетей; доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и Николай Голещихин, эксперт и методолог федеральных проектов по стратегическому менеджменту.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Казани.

Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 25 августа в 15.00. Участие бесплатное. Регистрируйтесь по ссылке.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, что одно из препятствий для развития малого бизнеса — отсутствие знаний, которые позволят открыть свое дело или вывести его на совершенно новый уровень. Знания сегодня становятся ключевым ресурсом. Именно поэтому мы уже на протяжении нескольких лет проводим в наших регионах форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса». Это уникальное мероприятие, главными особенности которого стали его интерактивность, разбор только реальных кейсов регионального бизнеса и ощутимая практическая польза».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»