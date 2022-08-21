Центр Казани останется без наземного пешеходного перехода из-за загруженной улицы Пушкина

Фото: Максим Платонов

Улица Пушкина сама препятствует появлению наземного пешеходного перехода

Проект строительства наземного пешеходного перехода в центре Казани отложили в долгий ящик, выяснило «Реальное время». Причиной городские власти называют не сложную экономическую ситуацию и отсутствие финансирования, а банальную загруженность улицы Пушкина.

— В связи с большой интенсивностью движения и загруженностью ул.Пушкина авто и общественным транспортом проект по размещению наземного пешеходного перехода приостановлен, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

скриншот «Яндекс.Карты».

Сроки, на которые отложили реализацию проекта, власти не называют. Неясно и то, как планируется решить проблему с загруженностью улицы Пушкина, чтобы приступить к воплощению идеи, которой уже не один год. Она, как и многие другие улицы в центре столицы Татарстана, знаменита своими пробками, которые собираются каждый вечер.

Для удобства студентов

Появление наземного пешеходного перехода в районе перекрестка улиц Пушкина, Профсоюзной и Бутлерова казанские власти анонсировали в ноябре 2020 года. С тех пор подробностей и деталей не поступило.



Реализация проекта должна была стать первой частью реорганизации движения на дорогах Казани. Самое главное — она должны была сократить путь студентов Казанского федерального университета, которые порой вынуждены перебегать в короткий 10-минутный перерыв между парами из главного корпуса по ул. Кремлевская, 18 в здание Института управления, экономики и финансов, расположенное на ул. Бутлерова, 4, или обратно. Предполагалось, что это сократит их путь на 300 метров.



Фото: Максим Платонов (архив)

Пока же студенты КФУ, учебный год для которых стартует через полторы недели, будут вынуждены делать крюк. Другого пути, кроме как через подземный пешеходный переход у «Кольца» и станции метро «Площадь Габдуллы Тукая», у них нет.

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Татьяна Демина