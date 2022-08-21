Центр Казани останется без наземного пешеходного перехода из-за загруженной улицы Пушкина
Улица Пушкина сама препятствует появлению наземного пешеходного перехода
Проект строительства наземного пешеходного перехода в центре Казани отложили в долгий ящик, выяснило «Реальное время». Причиной городские власти называют не сложную экономическую ситуацию и отсутствие финансирования, а банальную загруженность улицы Пушкина.
— В связи с большой интенсивностью движения и загруженностью ул.Пушкина авто и общественным транспортом проект по размещению наземного пешеходного перехода приостановлен, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.
Сроки, на которые отложили реализацию проекта, власти не называют. Неясно и то, как планируется решить проблему с загруженностью улицы Пушкина, чтобы приступить к воплощению идеи, которой уже не один год. Она, как и многие другие улицы в центре столицы Татарстана, знаменита своими пробками, которые собираются каждый вечер.
Для удобства студентов
Появление наземного пешеходного перехода в районе перекрестка улиц Пушкина, Профсоюзной и Бутлерова казанские власти анонсировали в ноябре 2020 года. С тех пор подробностей и деталей не поступило.
Реализация проекта должна была стать первой частью реорганизации движения на дорогах Казани. Самое главное — она должны была сократить путь студентов Казанского федерального университета, которые порой вынуждены перебегать в короткий 10-минутный перерыв между парами из главного корпуса по ул. Кремлевская, 18 в здание Института управления, экономики и финансов, расположенное на ул. Бутлерова, 4, или обратно. Предполагалось, что это сократит их путь на 300 метров.
Пока же студенты КФУ, учебный год для которых стартует через полторы недели, будут вынуждены делать крюк. Другого пути, кроме как через подземный пешеходный переход у «Кольца» и станции метро «Площадь Габдуллы Тукая», у них нет.
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