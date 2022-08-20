Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева на ЗАЭС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС), российское постпредство при всемирной организации распространило документ в Twitter.



— Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] планировал посетить Одессу в рамках своей поездки на Украину с 17 по 19 августа. К этой дате ВСУ планируют инсценированную провокацию катастрофы на АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и нарушении работы реактора, — отмечается в письме.

Минобороны России утверждает, что украинская сторона пытается разыграть карту, вызвав небольшой инцидент на АЭС, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев сообщил, что в результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС (ЗАЭС) повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена.

На прошлой неделе в военном ведомстве заявляли, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе.



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Маргарита Головатенко