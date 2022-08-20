В Татарстане Lada Granta насмерть сбила подростка на велосипеде

Фото: МВД по РТ

В Мензелинском районе Татарстана насмерть сбили 14-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел в пяти километрах от деревни Степановки. Водитель автомобиля Lada Granta наехал на подростка. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: МВД по РТ

По предварительным данным, водитель отечественного авто превысил скорость. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Тимур Габдуллин. Надзорное ведомство организовало проверку.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ход расследования контролирует районная прокуратура.

В начале августа в Зеленодольске водитель автомобиля LADA Largus наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. От полученных травм он скончался на месте.



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Татьяна Леухина