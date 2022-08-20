В Татарстане Lada Granta насмерть сбила подростка на велосипеде
В Мензелинском районе Татарстана насмерть сбили 14-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Инцидент произошел в пяти километрах от деревни Степановки. Водитель автомобиля Lada Granta наехал на подростка. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительным данным, водитель отечественного авто превысил скорость. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Тимур Габдуллин. Надзорное ведомство организовало проверку.
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ход расследования контролирует районная прокуратура.
В начале августа в Зеленодольске водитель автомобиля LADA Largus наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате. От полученных травм он скончался на месте.
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