В России с апреля 2023 года может стать обязательной маркировка БАД

Обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД) к пище может стать обязательной в России с 1 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.



Проект предполагает установление сроков для предоставления сведений об обороте и выводе из него. С 1 сентября 2023 года — розничная торговля, с 1 ноября 2023 года — оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 марта 2025 года — оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета.

К эксперименту присоединились более 1,6 тысячи компаний, занимающихся оборотом БАД. Эксперимент по маркировке БАД к пище проводится на территории России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

В России разрабатывают новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в «квазиплан». Этот режим планируется распространить на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. Новую модель могут запустить уже этой осенью.



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Маргарита Головатенко