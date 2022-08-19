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В Татарстане единая платформа республиканских телерадиоканалов заработала на Smart TV

17:03, 19.08.2022
В Татарстане единая платформа республиканских телерадиоканалов заработала на Smart TV
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане единая платформа республиканских телерадиоканалов заработала в том числе на Smart TV.

Новый этап проекта «Единая платформа трансляции национальных республиканских теле- и радиоканалов» (ТатTVR) реализуется с августа 2022 года. Проект реализуется с целью предоставления населению доступа к единому полю теле- и радиопродуктов, в том числе за пределами Татарстана.

Напомним, первый этап официально объявляли в мае 2022 года в Союзе журналистов республики — тогда проект запустили на мобильных устройствах. С этого месяца платформа заработала на Smart TV (LG, Samsung, Android). Сервис не только удобен для потребителей, но и имеет потенциал дальнейшей монетизации. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

Более подробная информация размещена на официальном сайте ТатTVR, где также можно найти лендинг с удобным разъяснением получения доступа к этой платформе.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииОбщество Татарстан

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