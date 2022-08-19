В Казани ограничат движение по улице Волгоградской в два этапа

В Казани с 22 августа в два этапа ограничат движение по улице Волгоградской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 22 по 29 августа частично перекроют дорогу и полностью закроют пешеходный переход на улице Волгоградской, в месте пересечения с улицей Короленко (в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Маршала Чуйкова).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Затем с 30 августа по 6 сентября частично перекроют дорогу и полностью закроют пешеходный переход на улице Волгоградской в месте пересечения с улицей Короленко (в направлении движения автотранспорта в сторону пр. Хусаина Ямашева).

До 31 августа движение полностью закрыли на участке от здания №47 до здания №49 на ул. Волгоградской (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения ул. Бондаренко и ул. Волгоградской).



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Татьяна Леухина