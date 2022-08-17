В Казани на месяц ограничат движение на участке улицы Вахитова

В Казани ограничат движение по улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 18 августа по 17 сентября закроют местный проезд и тротуар в месте пересечения улицы Мулланура Вахитова с улицей Большая Крыловка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 22 часов 25 августа до 6 часов 26 августа и с 22 часов 30 августа до 6 часов 31 августа будет закрыт местный проезд возле здания №4 по ул. Мулланура Вахитова.

Неудобства связаны с реконструкцией магистрального тепловода.

На прошлой неделе в Казани частичный запрет на передвижение автомобилей по мосту через озеро Нижний Кабан продлили до конца мая 2023 года. Перекрыты две крайние полосы справа по ул. Назарбаева при движении от ул. Хади Такташа в сторону площади Вахитова.



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Татьяна Леухина