Татарстанская лаборатория qaynar представила клип, нарисованный нейросетью

Фото: скриншот

Казанская лаборатория qaynar и режиссер Ильшат Саетов представили клип, нарисованный нейросетью. Ролик опубликован на YouTube.



Клип «Кояшка каршы» создали с помощью нейронной сети для генерации изображений по тексту Midjourney. Запросы к нейросети генерировал и монтировал клип Ильшат Саетов.

Песня «Кояшка каршы» вошла в альбом лаборатории qaynar «meresimner», который вышел в апреле 2022 года. Песня рассказывает об ожидании возвращения любимых домой и записана в студиях Казани и Гамбурга.

В конце мая казанская лаборатория qaynar написала музыку города совместно с нейросетью. Она писала музыку по фотографии его линии горизонта и другим геоданным, например плотности застройки и посещаемости регионов. А qaynar адаптировала трек для прослушивания.



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Татьяна Леухина