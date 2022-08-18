Власти Советского района Казани обжалуют решение по делу о закупке реагентов против гололеда

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», администрация Советского района Казани намерена подать жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа по делу о закупке протигололедных материалов.

«Реальное время» рассказывало, что власти самого крупного района татарстанской столицы привлекли внимание УФАС из-за закупки химреагентов у торгового дома Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) из Перми в конце прошлого года. Контракт с ним заключили на сумму свыше 500 млн рублей. По данным антимонопольщиков, техзадание к этой госзакупке содержало излишние требования, вплоть до результатов испытаний реагентов, что могло «ограничивать доступ участников к закупкам».

Причем как в Советском, так и в остальных районах Казани поставщик противогололедных материалов на протяжении последних 5 лет был один и тот же. Это уже известный торговый дом, который, как и сам завод, принадлежит одному из богатейших предпринимателей Пермского края Халэфу Гильфанову. В общей сложности покупки Казани обеспечили ему поступление 1,13 млрд рублей.

ООО «УЗПМ» — одно из крупнейших предприятий на этом рынке в России и СНГ. Его мощности оцениваются в 1 млн тонн в год. В последние годы для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и мостов он активно продвигает средство «Бионорд». В Казани к его испытаниям приступили в 2011 году.

Так как на упомянутом аукционе закупали противогололедные материалы на всю Казань, антимонопольная служба признала нарушителями все муниципальные учреждения, имевшие к нему отношение. Но только администрация Советского района пошла в суд. Добиться отмены решения УФАС ей пока не удалось. Арбитражный суд Татарстана 21 апреля 2022 года разделил выводы антимонопольной службы. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд 20 июля оставил это решение без изменения.

Фото: realnoevremya.ru

«Использование в работе многокомпонентных противогололедных материалов, имеющих всю необходимую разрешительную документацию и сертификаты на продукцию, ежегодно доказывает свою эффективность в зимний период», — говорится в комментарии, полученном «Реальным временем». В нем указано, что эти материалы безопасны для населения и окружающей среды, а также минимально воздействуют на территории газонов и пешеходные зоны.

Кроме того, в администрации утверждают, что «продукт продемонстрировал высокую эффективность и хорошую плавящую способность в морозы до -30 градусов. В его состав входят элементы, препятствующие коррозии и вредному воздействию на автомобили». «Сотрудничество с Уральским заводом противогололедных материалов не противоречит законодательству Российской Федерации. Подобное сотрудничество осуществляется путем выбора поставщика через участие в открытом электронном аукционе», — перечисляют доводы районные власти.

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Любовь Шебалова