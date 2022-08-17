Исследование: каждый второй казанец готов обмануть интернет-магазин ради дополнительной выгоды

Каждый второй житель Казани (55%) готов обмануть интернет-магазин, чтобы получить дополнительную выгоду, а каждый третий уверен, что не понесет за это никакой ответственности. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства A2:Research (есть в распоряжении «Реального времени»).



Авторы исследования изучили отношение жителей столицы Татарстана к различным способам обмана интернет-магазинов для получения дополнительной выгоды. Подавляющее большинство (68%) признались, что знакомы с разными способами нечестного поведения с продавцами. А почти каждый второй (44%) покупатель одобряет обман онлайн-магазинов.

Фото: pixabay.com

Среди самых «безобидных» способов обмана продавцов 8% жителей города назвали использование чужой карты лояльности. Больше половины (54%) опрошенных признались, что пользуются чужими скидочными картами каждый раз, когда заказывают товары в онлайн-магазине. Почти каждый пятый (17%) покупатель рассказал, что при необходимости создает новые аккаунты в онлайн-магазине для получения скидок.

Казанцы знают и более опасные схемы обмана онлайн-магазинов: покупка вещи для дальнейшего возврата (36%) или подмена товара фальшивым (43%). Каждый третий (34%) респондент уверен, что потребитель не несет никакой ответственности за обман магазина.



На прошлой неделе Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что Татарстан замкнул десятку российских регионов, наиболее активных в сфере интернет-торговли по итогам первого полугодия 2022 года.



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Татьяна Леухина