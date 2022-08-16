В Казани отреставрируют бюст Максима Горького — ему более 70 лет

Фото: скриншот документации

В Казани проведут ремонт и реставрацию на объекте культурного наследия «Бюст А.М.Горького на гранитном постаменте». На эти цели выделят почти 2 миллиона рублей из городского бюджета.

— Состояние бюста писателя неудовлетворительное: многочисленные красочные слои сильно исказили внешний вид бюста. На всей поверхности бюста наблюдаются следы коррозии, деструкции красочного слоя. С задней стороны бюста из-за размыкания примыкающих ребер образовалась небольшая дыра по шву, — говорится в научно-проектной документации для проведения реставрации.

скриншот документации

На состоянии бюста сказались негативное воздействие атмосферных осадков и морозобойных процессов, утверждают эксперты. Визуальный осмотр не выявил усадочных процессов, трещин в основании, но на нем есть биопоражения, поздняя замазка швов между блоками и загрязнения.

— Учитывая значимость памятника, его расположение в центральной части города, возникла необходимость провести его реставрацию, — объясняется в документации.

Скриншот документации

Подрядчика ищет Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. К работам необходимо приступить в середине сентября и завершить их до 31 декабря 2022 года.

Бюст снимут, удалят с его поверхности слои краски и загрязнения, ранее использованные инородные материалы заменят на коррозийно-стойкие, проведут механическую обработку дефектов поверхности, воссоздадут первоначальное основание бюста, после чего вернут его на место.



Бюст появился в Казани в 1949 году. Изначально он располагался на центральной аллее в Лядском саду, на месте, где сейчас стоит памятник Г.Р. Державину. В 1999-м бюст перенесли в сквер в конце улицы Горького.

Скриншот документации

Бюст расположен на постаменте из трехступенчатого основания из розового гранита. На нем котором стоит прямоугольный, квадратный в плане, пьедестал, выполненный из черного полированного гранита.

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Татьяна Демина