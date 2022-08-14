Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по подготовке к военной службе в 2022/2023 учебном году

В Татарстане утвержден план мероприятий по подготовке к службе в 2022/2023 учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, исполкомам муниципальных образований, Комиссариатам, а также различным объединениям, чья деятельность разрешена на территории страны, необходимо организовать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан в общеобразовательных организациях.

Так, ряду министерств, имеющих подведомственные организации, нужно укомплектовать учебные пункты учителями, которые занимаются развитием юнармейского движения. Минкульту — совместно с Минобрнауки — проводить культурно-массовые мероприятия для повышения интереса к прохождению воинской службы. А Минздраву — обеспечить своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий для граждан допризывного и призывного возраста.

Фото: Олег Тихонов

Весной в Казани на призывные комиссии без уважительных причин не явились 20 из 4 846 человек. На них готовятся материалы, которые направят в следственные органы.

По итогам весеннего призыва из столицы Татарстана на военную службу отправились 644 новобранца. Из них на Балтийском флоте будут служить 37 человек, из которых восемь — на подшефном городу малом противолодочном корабле «Казанец».

На Черноморском флоте службу пройдут 123 казанца, на Северном — 18. В части и соединения ВДВ приняты 16 человек, из них пять прошли подготовку в казанском аэроклубе парашютистов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин