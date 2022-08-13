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СМИ: YouTube может добавить функцию подписки на онлайн-кинотеатры

19:50, 13.08.2022
СМИ: YouTube может добавить функцию подписки на онлайн-кинотеатры
Фото: pixabay.com

На видеохостинге YouTube в скором времени может появиться «витрина» Channel Store, на которой будут продаваться подписки на стриминговые сервисы вроде Netflix, сообщает издание The Washington Post.

Ожидается, что благодаря ей пользователи смогут приобретать подписки на сервисы поле просмотра трейлеров, посвященных тому или иному шоу конкретной стриминговой платформы. Сейчас видеохостинг ведет переговоры с несколькими стриминговыми сервисами.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество Татарстан

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