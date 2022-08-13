СМИ: YouTube может добавить функцию подписки на онлайн-кинотеатры

На видеохостинге YouTube в скором времени может появиться «витрина» Channel Store, на которой будут продаваться подписки на стриминговые сервисы вроде Netflix, сообщает издание The Washington Post.



Ожидается, что благодаря ей пользователи смогут приобретать подписки на сервисы поле просмотра трейлеров, посвященных тому или иному шоу конкретной стриминговой платформы. Сейчас видеохостинг ведет переговоры с несколькими стриминговыми сервисами.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко