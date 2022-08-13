В Татарстане за две недели по программе «Наш двор» поступило почти 700 обращений

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 30 июля 2022 года по программе «Наш двор» от жителей Татарстана поступило 694 обращения, уровень лояльности жителей составляет 91%, сообщила на совещании в Доме правительства республики руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.



По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова начали проверку дворов, в которых проводился ремонт в 2020—2021 годах. Выявляются недочеты в период эксплуатации — например, это провалы асфальтового покрытия, использование некачественных материалов и другие.

Президент республики поручил строго контролировать качество работ по программе «Наш двор». На ее реализацию выделяются серьезные средства из бюджета. Он отметил, что граждане воспринимают ремонт во дворах положительно, это влияет на их настроение. Поэтому работы важно проводить качественно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президентская программа Рустама Минниханова «Наш двор» в Татарстане запустилась в 2020 году. Начиналось все с массовой инвентаризации дворов республики годом ранее — порядка 9 тысяч, из которых 7 тысяч попали под критерии программы. В этом году благоустроят 1 212 дворовых территорий. О сложностях реализации программы, работе с подрядчиками и планах в прямом эфире «Реального времени» рассказала ее куратор Арина Петрова.

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Маргарита Головатенко