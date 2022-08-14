На содержание набережной Казанки выделили 2,3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на содержание набережной Казани на участке от Национальной библиотеки до моста «Миллениум» выделят 2,3 миллиона рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета.

Цель работ — создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида. Работы включают в себя уход за малыми архитектурными формами, в том числе их ремонт, уход за газонами, дорожками и лестницами, техническое содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

В обязанности исполнителя также входит устранение последствий актов вандализма и неправомерных действий третьих лиц, восстановление информационных стендов по необходимости, а также текущий ремонт спортивного и игрового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru

Субподрядчика ищет казанское «Горводзеленхоз», которое, в свою очередь, является подрядчиком, занимающимся содержанием парков, скверов и садов Казани, следует из документации на портале госзакупок. Работы предстоит выполнять с момента заключения контракта до конца текущего года.

«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.



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Татьяна Демина