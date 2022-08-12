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Путин включил мэра Казани в состав Совета по развитию местного самоуправления

19:59, 12.08.2022 2
Путин включил мэра Казани в состав Совета по развитию местного самоуправления
Фото: kzn.ru

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Председателем Совета стал сам глава государства, его заместителем — премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Госдумы.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, в список включены мэр Казани Ильсур Метшин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ивановской области Станислав Вознесенский и другие.

В конце июля Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Он также утвердил состав набсовета — в него вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 авг
    Весь список бы) А на самом деле очень круто
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  • Анонимно 13 авг
    Снова наш Мэр не в стороне) абы кого не поставили бы, так что я считаю заслужено
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