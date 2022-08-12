Путин включил мэра Казани в состав Совета по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Председателем Совета стал сам глава государства, его заместителем — премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в состав комиссии вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Госдумы.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, в список включены мэр Казани Ильсур Метшин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ивановской области Станислав Вознесенский и другие.



В конце июля Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Он также утвердил состав набсовета — в него вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



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Татьяна Леухина