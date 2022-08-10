Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк: растет спрос на покупки домов по ИЖС

В первом полугодии 2022 года спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Сбере вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было выдано более 1 тыс. кредитов.

Наибольшую динамику в текущем году как по количеству, так и по объемам выдач демонстрируют Удмуртская республика, Чувашская республика и Пермский край. При этом в Удмуртской республике был зафиксирован рекордный рост — объемы выдач первого полугодия 2022 года превысили объемы аналогичного периода прошлого года почти в 5 раз.

По объему выдачи ипотеки Сбера на готовые дома в июле 2022 года Республика Татарстан вошла в первую пятерку по стране.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Для Сбера всегда одной из приоритетных задач была поддержка жилищной сферы. Именно поэтому мы стремимся предложить населению привлекательные программы ипотечного кредитования, чтобы совершить одну из главных покупок в жизни. Сегодня прослеживается явная тенденция интереса жителей к индивидуальным домам, которая в том числе была связана с ограничениями в пандемию. И Сбер поддержал это направление, упростив требования по ипотечным программам на ИЖС, которые также можно взять и с господдержкой».

В рамках данных программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство дома или взять кредит на ИЖС на имеющемся земельном участке. По базовой программе «Строительство жилого дома» кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, так как заемщик платит проценты только за использованную сумму.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"