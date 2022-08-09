Миграционный прирост в Татарстане превысил 2 тысячи человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

По итогам января — мая 2022 года в Татарстане зафиксировали миграционный прирост — 2 381 человек. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Татарстанстата, за первые пять месяцев года в республику прибыли более 34 тысяч человек. Число выбытий за это же время составило 31 652. Из них 20 191 случай относится к внутриреспубликанской миграции.

Что касается внешней миграции, то в Татарстан в январе — мае приехали 13 842 человека, из которых 8 661 прибыл из других регионов России, а 4 751 — из стран СНГ. Еще зарегистрировано 430 мигрантов из других зарубежных стран.

Фото: Максим Платонов

В категории прибывших из государств — участников СНГ миграционный прирост составил 1 103 человека, а среди приезжих из других стран — 83. Остальные 1 195 — перебравшиеся из регионов России.

«Реальное время» писало, что по итогам января — апреля 2022 года миграционный прирост в Татарстане составил 1 908 человек. Республика оказалась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где за это период его зафиксировали.



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Татьяна Демина