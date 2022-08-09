За сутки в Татарстане выявили 71 случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 71 человека. Всего на 9 августа зарегистрировано 154 376 случаев COVID-19.

Госпитализировали за сутки 56 заболевших коронавирусом татарстанцев. Накануне сообщалось, что в больницы за сутки попали 23 человека.

В связи с выздоровлением выписали за сутки 24 пациентов. Общее число вылечившихся на 9 августа составило 150 525 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

Новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане за сутки не зафиксировано. Всего с начала пандемии умерли 1 997 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 9 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина