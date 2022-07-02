Татарстан — единственный регион в ПФО, где зарегистрировали миграционный прирост
По итогам января — апреля 2022 года миграционный прирост в Татарстане составил 1 908 человек, следует из данных Росстата. Республика оказалась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где его зафиксировали.
В Татарстане за первые четыре месяца прибыли 28 203 мигранта. Уехали из республики за это время 26 295 человек.
В остальных регионах ПФО число выбывших мигрантов по итогам января — апреля превысило количество прибывших. Так, например, в соседнюю с Татарстаном Башкирию за это время приехали 36 404 человек, а уехали из нее — 38,5 тысячи.
|
Число прибывших
|
Число выбывших
|
Миграционный прирост(+), убыль (-)
|
Татарстан
|
28 203
|
26 295
|
+1 908
|
Саратовская область
|
13 861
|
17 320
|
-3 459
|
Нижегородская область
|
18233
|
20658
|
-2 425
|
Башкирия
|
36404
|
38500
|
-2 096
|
Чувашия
|10 244
|12 012
|
-1 768
|
Пермский край
|17 467
|19 234
|
-1 767
|
Мордовия
|4 968
|6 566
|
-1 598
|
Пензенская область
|7 098
|8 665
|
-1 567
|
Самарская область
|20 293
|21 730
|
-1 437
|
Оренбургская область
|13 918
|14 874
|
-956
|
Марий Эл
|5 686
|6 554
|
-868
|
Удмуртия
|9 475
|10 226
|
-751
|
Кировская область
|10 517
|10 930
|
-413
|
Ульяновская область
|6 843
|6 871
|
-28
В целом в Приволжском федеральном округе за первые четыре месяца года зарегистрировали 203 210 прибывших мигрантов. Покинули его за это время 220 435 таких лиц.
В Россию за январь — апрель прибыли 1 175 188 мигрантов. Число выбывших за это время из страны оценивается в 1 239 393 человек. По данным Росстата, за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали миграционный прирост в 81 935 человек — прибыли 1 263 936 человек, а уехали лишь 1 182 001.
Напомним, в начале года в казанском Кремле заявили о необходимости увеличения мигрантов на строительных площадках Татарстана, «чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
В январе президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что уход со строек мигрантов на фоне пандемии коронавируса сказался на ценообразовании на рынке жилья, так как местным рабочим пришлось платить больше.
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