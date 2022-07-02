Татарстан — единственный регион в ПФО, где зарегистрировали миграционный прирост

Фото: Олег Тихонов (архив)

По итогам января — апреля 2022 года миграционный прирост в Татарстане составил 1 908 человек, следует из данных Росстата. Республика оказалась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где его зафиксировали.

В Татарстане за первые четыре месяца прибыли 28 203 мигранта. Уехали из республики за это время 26 295 человек.

В остальных регионах ПФО число выбывших мигрантов по итогам января — апреля превысило количество прибывших. Так, например, в соседнюю с Татарстаном Башкирию за это время приехали 36 404 человек, а уехали из нее — 38,5 тысячи.

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост(+), убыль (-) Татарстан 28 203 26 295 +1 908 Саратовская область 13 861 17 320 -3 459 Нижегородская область 18233 20658 -2 425 Башкирия 36404 38500 -2 096 Чувашия 10 244 12 012 -1 768 Пермский край 17 467 19 234 -1 767 Мордовия 4 968 6 566 -1 598 Пензенская область 7 098 8 665 -1 567 Самарская область 20 293 21 730 -1 437 Оренбургская область 13 918 14 874 -956 Марий Эл 5 686 6 554 -868 Удмуртия 9 475 10 226 -751 Кировская область 10 517 10 930 -413 Ульяновская область 6 843 6 871 -28

В целом в Приволжском федеральном округе за первые четыре месяца года зарегистрировали 203 210 прибывших мигрантов. Покинули его за это время 220 435 таких лиц.

В Россию за январь — апрель прибыли 1 175 188 мигрантов. Число выбывших за это время из страны оценивается в 1 239 393 человек. По данным Росстата, за аналогичный период прошлого года в России зарегистрировали миграционный прирост в 81 935 человек — прибыли 1 263 936 человек, а уехали лишь 1 182 001.

Напомним, в начале года в казанском Кремле заявили о необходимости увеличения мигрантов на строительных площадках Татарстана, «чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Фото: Максим Платонов

В январе президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что уход со строек мигрантов на фоне пандемии коронавируса сказался на ценообразовании на рынке жилья, так как местным рабочим пришлось платить больше.



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Татьяна Демина