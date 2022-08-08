Новости общества

20:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокуратура начала проверку деятельности ПФР из-за отказа в детских выплатах

18:56, 08.08.2022
Генпрокуратура начала проверку деятельности ПФР из-за отказа в детских выплатах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда России в связи с выявленными нарушениями в Краснодарском отделении фонда. Об этом сообщили в telegram-канале надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре начали рассматривать обращения жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, — говорится в сообщении.

Жителям Краснодарского края отказывали в назначении выплат из-за дохода, якобы превышающего краевой прожиточный минимум на душу населения. Однако прокуроры установили, что региональное отделение фонда при рассмотрении заявлений допустило техническую ошибку. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предполагает объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также