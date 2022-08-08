СИБУР проведет образовательные интенсивы для нижнекамских учителей

20 августа в Нижнекамске для учителей математики, физики и химии состоятся образовательные интенсивы «STEAM-школы» — проекта программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа.

Занятия проведут известные российские педагоги-практики. Они поделятся научными знаниями и собственным опытом практической деятельности в области инновационных образовательных практик.

Клинический психолог, член Европейской ассоциации и Санкт-Петербургского общества транзактного анализа Марина Арапиди приглашает на лекцию о правилах эффективного общения. Эксперт расскажет о том, как наладить и сохранить диалог с коллегами из позиции уважительного общения и поделится пошаговой инструкцией по выстраиванию коммуникаций с учениками.

Учитель физики, почетный работник общего образования РФ Юрий Бобринев расскажет о том, как создать в школе профильный инженерно-технический класс, как и зачем внедрять проектную деятельность в школе и мотивировать учеников участвовать в городских конференциях.

Руководитель кафедры математики московского инновационного образовательного учреждения «Хорошкола» Иван Меньшиков остановится на теме формирования универсальных компетенций на уроках математики. В этом предмете непросто найти место для развития навыков XXI века. Программа обучения очень насыщенна, а оценка качества работы учителей обычно основана на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Можно ли формировать у учеников гибкие навыки, не жертвуя результатами по программе предмета? Какие инструменты для этого есть у учителей, а какие — у администрации школы?

Во второй половине дня участников ждут предметные сессии по математике, физике и химии. Можно будет послушать спикеров и опробовать приобретенные знания. Так, например, кандидат химических наук, автор школьных учебников по химии, разработчик набора «Юный химик» и национальный представитель России в комитете по химическому образованию ИЮПАК Денис Жилин вместе с учителями проведет эксперименты, раскрывающие важнейшие свойства полимеров и показывающие различие между ними. Педагоги освоят базовые методы обработки пластмасс — литье, штамповку, сварку, а также разложат полимеры на мономеры и обратно.

Еще один практикум будет посвящен диаграммам Пурбе, которые недавно включили в примерную образовательную программу по химии для профильного уровня. Это мощнейший инструмент сжатия информации о свойствах химических элементов. Пожалуй, второй по значимости после таблицы Менделеева.

На стендовой сессии будут представлены материалы и пособия, которые используются в современных образовательных практиках. Участники увидят и попробуют инженерные движущиеся устройства от инженерного клуба «Геккон», различные головоломки, коллекцию моделей правильных и полуправильных многогранников и их звездчатых форм, действующую модель балансирующего робота — основы интеллектуальной системы сигвея, электронные световые («песочные») часы и многие другие разработки.

«Подход, который педагоги изучают на занятиях «STEAM-школы», помогает их ученикам осваивать навыки, важные для профессионала будущего: умение посмотреть на задачу комплексно, использовать в ее решении знания из разных дисциплин, умение мыслить гибко и творчески. Это знания, которые отвечают запросам современного рынка труда и повышают конкурентоспособность будущих выпускников.

Для нас важно, что наставниками в проекте выступают эксперты из инновационных школ Москвы, где эти методики уже действуют и приносят результаты. Педагоги из нашего города могут не только познакомиться с теорией и освоить ее на практике, но и обсудить детали внедрения, перенять опыт коллег», — поделился мнением представитель СИБУРа.

Ожидается, что в мастер-классах и лекциях примут участие около 150 учителей Нижнекамска. Занятия пройдут в лицее №37.