В Дербышках мужчина залез на цистерну и получил удар током

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Помощь спасателей потребовалась мужчине в казанских Дербышках. В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что на железнодорожной станции он залез на вагон-цистерну и получил при этом удар током.

Самостоятельно слезть с цистерны пострадавший не смог. Чтобы помочь пострадавшему, пришлось обесточивать контактную линию. После этого спасатели ЗПСО-2 сняли мужчину с вагона. Он жив.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Накануне «Реальное время» сообщало о пожаре в многоквартирном доме в Зеленодольске. Из огня удалось спасти 11 человек. В пресс-службе МЧС по Татарстану рассказали, что происходило горение квартиры и балкона на восьмом этаже. На пожаре пострадали два человека — женщина 1954 года рождения и мужчина 1952 года рождения. По факту ЧП местная прокуратура начала проверку.

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Артем Гафаров