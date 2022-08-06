В России впервые начали набирать сотрудников для работы в метавселенной

Компания Napoleon IT создала свой офис в метавселенной Minecraft и впервые в России открыла набор свыше 15 сотрудников. Об этом заявил директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Среди вакансии: офис-менеджер виртуальных миров и дизайнер в одном лице, которому надо будет создавать уют и дорабатывать пространство; охранник-модератор, который, возьмет на себя обязанность модерировать поведение участников, блокируя тех, кто нарушает правила.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в метавселенную нужна pet-няня, которой предстоит заботиться о ручных питомцах и драконах, передает ТАСС.

На этой неделе опрос показал, что в России спрос на системных администраторов год к году вырос на 58%. Больше всего системных администраторов требуется в Москве (29% рабочих мест), в Санкт-Петербурге (10%), в Татарстане (5%), в Краснодарском крае, в Новосибирской и Свердловской областях (по 3% вакансий в каждом регионе).

Ранее Казань оказалась в рейтинге городов, где взлетели зарплаты тестировщиков в IT-компаниях.



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Татьяна Леухина