Сооснователь ресторана «Мама Фета» запустит новый проект

Фото: Максим Платонов

Ресторатор, сооснователь ресторана «Мама Фета» Роман Бутузов планирует запустить новый проект. Об этом он рассказал в прямом эфире «Реального времени».

— У нас на начало осени намечен старт нового проекта, опять же с рыбной историей, рыбной тематикой <...> Мы берем бассейн Средиземного моря. Меню будет построено на всех странах, которые входят в этот бассейн, — раскрыл секрет Роман Бутузов.

Новый ресторан откроется в центре Казани, на улице Профсоюзной.

— По картинкам я тут не расскажу, не покажу. Не хочу пока глобально менять картину. Но я думаю, что мы выдержим, осилим, сделаем. Не пугает ситуация с морепродуктами. Мы придерживаемся мнения, что в кризис нужно развиваться, искать какие-то новые возможности, и на самом деле есть в этом относительно очень хорошие перспективы. Когда ты развиваешься в кризис. Многие боятся, а у нас почему-то получается в кризис очень хорошо, — рассказал ресторатор.

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Елизавета Пуншева