Ильдар Залаков, «Белый Кремль»: «Проблемы бывают, но пока справляемся»

Проблемы с производством пива на фоне логистических и прочих трудностей есть, но с ними на сегодняшний день удается справляться. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал директор пивоваренного завода «Белый Кремль» Ильдар Залаков.

— На самом деле, мы были готовы уже в январе. То есть заключается у нас контракт на импорт хмеля перед высоким сезоном. Он у нас приходит из Германии, и, соответственно, поставщики, российские дистрибьюторы хмеля импортного, они готовы к высокому сезону уже в январе, у них на складах уже все было, — сообщил спикер.

По его словам, закупленного хмеля должно хватить до октября-ноября. Дальше «Белый Кремль» будет думать над тем, где найти немецкий хмель. На отечественный продукт завод пока переходить не планирует.

— Пока смотрим. Пока мы работаем на импортном хмеле, — рассказал Ильдар Залаков. По его оценкам, до конца года со всеми проблемами точно получится справиться.

Фото: Максим Платонов

Ильдар Залаков отметил, что производство из-за логистических и других проблем очень сильно подорожало. Цены растут как на комплектующие для оборудования, так и на сырье.

— Некоторые уходят с рынка, тяжело найти качественный продукт, то есть постоянно мы проводим испытания <...> Проблемы бывают, но пока справляемся, — рассказал Ильдар Залаков.

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Татьяна Демина