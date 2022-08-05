За сутки в Татарстане выявили 58 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 58 жителей, 46 человек госпитализировали. За весь период пандемии в республике подтвердился 154 101 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 17 человек. Общее число выписанных пациентов достигло 150 485 человек.

Впервые с 8 июля в республике подтвердили летальный случай от коронавируса. Число умерших за весь период достигло 1 997 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко