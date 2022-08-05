Кабмин Татарстана постановил создать государственную инфосистему «Локоло»

В Татарстане создадут государственную информационную систему республики — «Локоло», такое постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Система будет использоваться для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме — она позволит проводить его в форме заочного голосования. Управляющим компаниям при проведении собрания собственников рекомендовано пользоваться системой. «Локоло» будет доступна для скачивания на Android и iOS.

Оператором и заказчиком «Локоло» определен Центр цифровой трансформации Татарстана, контроль за исполнением постановления возложен на Минцифры РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В январе этого года появился тендер на модернизацию цифрового сервиса «Локоло» за 47 млн рублей, выделяемых из республиканского бюджета. Срок окончания работ был обозначен датой 30 июня 2022 года. Пилотную версию цифрового сервиса запускали в Московском и Ново-Савиновском районах Казани еще в феврале 2021-го.



Предполагается, что с помощью системы жители смогут выдвинуть инициативу по облагораживанию двора и отслеживать ее статус, вместе с другими собственниками создать коллективный запрос для управляющей компании и получить моментальный ответ, отправить в чат-бот показания счетчиков, вывесить объявление для соседей на виртуальную доску.

Бизнес сможет привлечь новых клиентов при помощи инструментов гиперлокальности, разрабатывать персонифицированный оффер для местной аудитории и получать обратную связь. Власти же смогут оперативно информировать жителей об обновлениях и происшествиях, принимать показания счетчиков и проводить собраний собственников.

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Маргарита Головатенко