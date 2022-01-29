В Татарстане на модернизацию информационной системы «Локоло» выделят 47 млн рублей

В Татарстане на модернизацию цифрового сервиса «Локоло» выделят 47 млн рублей. Приложение предназначено для общения жителей домов, предпринимателей и государства. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику потребуется обновить модернизировать модули программы «Чаты», «Личный профиль», «Профиль бизнеса», «Контент», «Авторизация», «Профиль бизнеса», «Профиль управляющей компании», а также создать первую и вторую части системы «Внутренний интерфейс» и модуль «Профиль органа власти».



Заявки принимаются до 14 февраля 2022 года. Работы нужно провести с момента заключения контракта и до 30 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре 2021 года Центр цифровой трансформации РТ объявил тендер на разработку проектной документации по созданию цифровой платформы отрасли экологии и природопользования РТ. На эти цели предусмотрели 6,7 млн рублей.

Дарья Акимова