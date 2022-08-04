В «Роскосмосе» заявили, что дата выхода из проекта МКС зависит от состояния станции

Дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

— После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния, — приводит «РИА Новости» его слова.

В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. До этого он обсуждал выход «Роскосмоса» из проекта МКС с президентом России Владимиром Путиным.



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Татьяна Леухина