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РЖД запустит электричку между Казанью и Нижним Новгородом в августе

02:25, 29.07.2022
РЖД запустит электричку между Казанью и Нижним Новгородом в августе
Фото: wikimedia.org / Дмитрий Новосельцев

Между Казанью и Нижним Новгородом запустят электропоезда в августе этого года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Поезда начнут курсировать с 4 августа. Электричка отправится из Казани в 5:10, а из Нижнего Новгорода — в 16:08. Время в пути — 6 часов 20 минут.

Рейс вводится впервые, его будут выполнять шесть раз в неделю, кроме среды, пояснили в пресс-службе «Интерфаксу».

Сейчас между двумя городами ходит ежедневный поезд, а еще летают самолеты — авиарейсы между городами выполняет татарстанская «ЮВТ Аэро».

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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