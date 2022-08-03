В Казани на одну ночь перекроют проезд на пересечении улиц Достоевского и Чехова

На этой неделе в Казани на одну ночь закроют проезд на пересечении улиц Достоевского и Чехова. Это связано с перекладкой тепловых сетей.

Движение на пересечении улиц Достоевского и Чехова перекроют в пятницу, 5 августа, с 23.30 до 5 часов субботы, 6 августа, предупреждает мэрия Казани.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в Казани до конца июня 2023 года ограничили движение по улице Северо-Западной. Это связано с обустройством строительной площадки.



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Татьяна Демина