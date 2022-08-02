В Альметьевске открыли мемориальную доску в память о Руслане Язданове, погибшем в спецоперации — видео

В Альметьевске открыли мемориальную доску в память о Руслане Язданове. Юноша погиб, выполняя боевую задачу во время спецоперации на Украине, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Младший сержант Руслан Язданов родился 28 февраля 1995 года. Окончил СОШ №11 города Альметьевска. Поступил на военную службу по контракту 4 апреля 2016 года. Повторно заключил контракт 26 июня в 2019 году. Он был снайпером отделения стрелковой роты 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Указом президента РФ Владимира Путина, «за проявленный героизм и отвагу, проявленных в ходе специальной военной операции на территории Украины» юношу наградили государственной наградой «Орденом Мужества» посмертно.

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Татьяна Леухина