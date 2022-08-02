В Татарстане обсудили вопросы развития нейрохирургии в республике
Президент Татарстана Рустам Минниханов и главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени Альберт Суфианов обсудили вопросы развития нейрохирургии в республике.
Стороны обсудили укрепление научно-практического взаимодействия между Федеральным центром нейрохирургии и медицинскими учреждениями республики.
Альберт Суфианов — врач-нейрохирург высшей категории, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор. Один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков. Главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени с 2010 года. Воспитал 100 высококлассных нейрохирургов, одного доктора и девять кандидатов наук.
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