Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане обсудили вопросы развития нейрохирургии в республике

10:53, 02.08.2022
В Татарстане обсудили вопросы развития нейрохирургии в республике
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени Альберт Суфианов обсудили вопросы развития нейрохирургии в республике.

Стороны обсудили укрепление научно-практического взаимодействия между Федеральным центром нейрохирургии и медицинскими учреждениями республики.

Фото: tatarstan.ru

Альберт Суфианов — врач-нейрохирург высшей категории, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор. Один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков. Главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени с 2010 года. Воспитал 100 высококлассных нейрохирургов, одного доктора и девять кандидатов наук.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также