Татарстан покинул пятерку регионов-антилидеров по экономическим преступлениям

Фото: Максим Платонов (архив)

За полугодие более 2 тысяч преступлений экономической направленности

По итогам первого полугодия 2022 года Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности. За шесть месяцев в республике их выявили 2 093, следует из данных Генеральной прокуратуры России.

По сравнению с аналогичным периодом 2021-го Татарстану удалось слегка улучшить свои позиции в рейтинге — республика покинула антитоп-5 по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности. По итогам января — июня 2021 года она занимала четвертое место в списке с 2 189 такими преступлениями.

В антитоп-10 в рейтинге российских регионов по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности в первых полугодиях Татарстан входит в десятку «лидеров» три года подряд. По итогам пандемийных января — июня 2020 года республика занимала 7-ю строчку с 1 645 преступлениями.

Фото: Максим Платонов

За последние пять лет Татарстан не входил в пятерку регионов-антилидеров по числу преступлений экономической направленности лишь по итогам первого полугодия 2019 года. Тогда в республике за январь-июнь зафиксировали 1 346 таких преступлений и она заняла 14-ю строчку. При этом по итогам первого полугодия 2018 года она занималась восьмое место с 1 504 преступлениями экономической направленности.

По итогам первого полугодия 2022 года антилидерами по числу зарегистрированных преступлений экономической направленности в России стали Москва, Краснодарский край, Московская и Самарская области, а также Санкт-Петербург. Российская столица, к слову, «лидирует» с большим отрывом — 6 756 таких преступлений, что в два раза больше, чем в Краснодарском крае, расположившемся на второй строчке.

Преступников в 3,5 раза меньше, чем преступлений

Лиц, совершивших преступления экономической направленности, в первом полугодии 2022 года в Татарстане выявили в 3,5 раза меньше, чем самих преступлений — 595. Такие данные приводит Генпрокуратура России.

Лидером по выявлению граждан, совершивших преступления экономической направленности Татарстан не стал. Республике в рейтинге регионов России по этому показателю занимает лишь 12 место.

Лидером по выявлению лиц, совершивших преступления экономической направленности, по итогам первого полугодия 2022 года стала Москва — 2 194. При этом самих преступлений за этот же период насчитывается более 6,7 тысячи.

Фото: Максим Платонов

В лидерах по выявлению лиц, совершивших преступления экономической направленности, по итогам январь-июня этого года оказались также Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Дагестан, Самарская область, Ставропольский край, Челябинская и Свердловская области.

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Татьяна Демина