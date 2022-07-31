В Татарстане произошли два ДТП, одно из которых со смертельным исходом

Фото: ГИБДД Татарстана

30 июля в двух районах Татарстана произошли ДТП, одно из которых обернулось смертельным исходом из-за не пристегнутого ремня безопасности. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Так, в Бугульминском районе 57-летний водитель автомобиля KIA превысил скорость и машина опрокинулась в кювет. Автомобиль получил значительные механические повреждения. В ГИБДД отметили, что «жизненное пространство для водителя имелось», но он не был пристегнут ремнем, из-зач его его выбросило из салона. От полученных травм водитель умер на месте.

Фото: ГИБДД Татарстана

В этот же день в Пестречинском районе 22-летний водитель ВАЗ 2114, также не выбрав безопасную скорость, опрокинулся в кювет. Машина получила серьезные повреждения, но благодаря пристегнутому ремню безопасности водитель получил лишь легкие травмы и после осмотра медиками отправился домой.

Фото: ГИБДД Татарстана

Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности позволяет уменьшить тяжесть травм водителей и пассажиров при ДТП.

29 июля в Тукаевском районе Татарстана столкнулись автомобили Kia и Hyundai — в последнем пострадали 55-летняя женщина и годовалый ребенок, они получили травмы. Малыша перевозили без детского удерживающего устройства на руках у пассажирки, которая не пристегнулась ремнем безопасности.

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Максим Кокунин