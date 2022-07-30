В ДТП в Тукаевском районе Татарстана пострадали женщина и годовалый ребенок

Фото: ГИБДД Татарстана

В Тукаевском районе Татарстана в пятницу, 29 июля, столкнулись автомобили Kia и Hyundai — в последнем пострадали 55-летняя женщина и годовалый ребенок, они получили травмы, сообщили в ГИБДД Татарстана.

Годовалого малыша перевозили без детского удерживающего устройства на руках у женщины, сама пассажирка не пристегнулась ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Татарстана

В салоне Hyundai находились еще три ребенка: они тоже не были пристегнуты, но по счастливой случайности не получили тяжелых травм.

В Госавтоинспекции напомнили, что детские автокресла — самое эффективное средство предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП.

Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, авария произошла из-за Kia, которая выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai.

Тем же вечером в Казани 50-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил десятилетнего велосипедиста. Ребенок получил травмы головы.



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Маргарита Головатенко