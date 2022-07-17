На обучение школьников Казани основам бизнеса потратят 2,4 млн рублей

Центр занятости населения Казани потратит 2,4 млн рублей на преподавание курса «Введение в профессию», сочетающей профориентацию и основы профессиональной подготовки по программе «Основы бизнеса» для школ в возрасте от 14 лет. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Обучение необходимо провести 200 школьникам до декабря текущего года. Профориентация будет содержать профессиональную диагностику (анкетирование) по 4 блокам: экономический, торгово-технологический, таможенное дело, сервис и сфера услуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также школьникам необходимо прочитать лекции по психологии бизнеса и предпринимательскому решению, предпринимательству в условиях импортозамещения, про особенности предпринимательства в сфере услуг и многие другие.

В начале июля в мэрии Казани рассказали, в каких школах города откроются классы психолого-педагогического профиля. На уроках учеников будут знакомить с азами педагогики. Учащиеся смогут освоить навыки проектной деятельности, попробовать себя в качестве вожатых в пришкольном лагере и пройти практику в начальных классах.

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Татьяна Леухина