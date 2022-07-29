Байден планирует переизбраться в 2024 году

Президент США Джо Байден планирует переизбраться в 2024 году на фоне снижающихся рейтингов и второго квартала падения ВВП, сообщает «РИА Новости».



— Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны, — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

ВВП в США снижается второй квартал подряд. Администрация предпочитает не называть ситуацию в экономике рецессией.

Фото: pxhere.com

Коллегия выборщиков проголосовала за избрание Джо Байдена 46-ым президентом Соединенных Штатов 6 января 2021 года. 20 января состоялась его инаугурация.

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Маргарита Головатенко