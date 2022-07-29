Евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля, доллар торгуется выше 62 рублей впервые с 11 июля, согласно данным Московской биржи.
По состоянию на 14.30 мск курс евро составил 63,48 рубля — по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он подорожал на 1,72 рубля. Курс доллара составил 62,05 рубля, что на 1,23 рубля выше уровня ранее.
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,45 рубля — до 62,97 рубля.
26 июля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей.
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