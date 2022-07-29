Новости экономики

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля

15:19, 29.07.2022 1
Евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 8 июля, доллар торгуется выше 62 рублей впервые с 11 июля, согласно данным Московской биржи.

По состоянию на 14.30 мск курс евро составил 63,48 рубля — по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он подорожал на 1,72 рубля. Курс доллара составил 62,05 рубля, что на 1,23 рубля выше уровня ранее.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,45 рубля — до 62,97 рубля.

Фото: pixabay.com

26 июля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:26
    потихоньку все возвращается на свои места
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок