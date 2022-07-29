Жительница Казани смогла сохранить свои средства от мошенников

Фото: Максим Кокунин

Жительница Казани смогла сохранить свои деньги от мошенников благодаря грамотным действиям. Она не поверила позвонившему незнакомцу и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

28 июля в полицию обратилась 26-летнияя жительница города. Она сообщила, что ее хотели обмануть мошенники и похитить у нее 200 тысяч рублей — ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, заявил, что на ее имя оформлена заявка на получение кредита. Неизвестный добавил, что это могли сделать злоумышленники, и для отмены операции предложил оформить кредит на такую же сумму для перевода на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Расследование продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Не всем татарстанцам удается не пойти на уловки злоумышленников. Так, жительница Набережных Челнов перевела 240 тысяч рублей мошенникам — они обманули ее, предложив приобрести товары из магазина, ушедшего с российского рынка.



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Максим Кокунин