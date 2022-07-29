В Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих граждан России

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, согласно которому малоимущим гражданам России предоставят бессрочную социальную дисконтную карту. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Отмечается, что с помощью единой социальной карты малоимущие люди смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Данный проект направлен на помощь тем, чей доход меньше прожиточного минимума (13,9 тысячи рублей). Граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление.

Уточняется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас поправки направлены на отзыв в правительство, после чего их внесут в Госдуму.

Фото: Карина Аброськина

26 июля сообщалось, что правительство России расширило список социальных выплат, поступающих на карты «Мир». На них, в частности, будут зачислять ежегодную выплату гражданам, которые награждены знаком «Почетный донор».

Теперь россияне смогут получать на карту «Мир» ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи. Также на «Мир» будут поступать компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

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Максим Кокунин