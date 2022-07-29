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В Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих граждан России

07:53, 29.07.2022
В Госдуме предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих граждан России
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, согласно которому малоимущим гражданам России предоставят бессрочную социальную дисконтную карту. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Отмечается, что с помощью единой социальной карты малоимущие люди смогут приобретать продукты, лекарства и услуги со скидками. Данный проект направлен на помощь тем, чей доход меньше прожиточного минимума (13,9 тысячи рублей). Граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление.

Уточняется, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас поправки направлены на отзыв в правительство, после чего их внесут в Госдуму.

Фото: Карина Аброськина

26 июля сообщалось, что правительство России расширило список социальных выплат, поступающих на карты «Мир». На них, в частности, будут зачислять ежегодную выплату гражданам, которые награждены знаком «Почетный донор».

Теперь россияне смогут получать на карту «Мир» ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи. Также на «Мир» будут поступать компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

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Максим Кокунин
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