Правительство России расширило список соцвыплат, поступающих на карты «Мир»

Правительство России расширило список социальных выплат, поступающих на карты «Мир». На них, в частности, будут зачислять ежегодную выплату гражданам, которые награждены знаком «Почетный донор».

Теперь россияне смогут получать на карту «Мир» ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи.

Также на «Мир» будут поступать компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан.

Фото: government.ru

По задумке властей, расширение перечня соцвыплат, которые будут зачисляться на карты «Мир», поможет перечислять россиянам положенные выплаты без сбоев и задержек, сообщает пресс-служба правительства России.

На данный момент на карту «Мир» россиянам перечисляются пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

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Татьяна Демина