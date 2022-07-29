Казань вошла в список самых бюджетных авианаправлений в августе 2022 года

Казань вошла в список самых бюджетных авианаправлений в августе этого года. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Туту.ру.

Уложиться в 7,5 тысячи рублей за перелет туда-обратно можно на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Череповец, Саратов, Уфу, Самару, Нижнекамск, Казань, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург.

При этом стоит отметить, что дешевле всего — в 4 220 рублей — обойдется путешествие в Северную столицу, а самым дорогим станет полет в Екатеринбург — 7 380 рублей.

Также организовать бюджетную поездку в обе стороны до 10 тысяч рублей можно и из Санкт-Петербурга. Самые недорогие авиабилеты будут в Москву (4 144 рубля), Мурманск (7 383 рублей) и Архангельск (7 342 рубля). Чуть дороже выйдет поездка в Калугу, Нижний Новгород, Апатиты, Калининград, Череповец, Казань, Иваново.

Фото: Максим Платонов

19 июля сообщалось, что Казань замкнула топ-5 рейтинга российских городов с лучшими летними развлечениями. Столица Татарстана уступила Сочи, Санкт-Петербургу, Калининграду и Краснодару. За Казань проголосовал почти каждый пятый опрошенный. Чаще всего респонденты отмечали большое количество красивых прогулочных мест в городе — 83%. Нравится столица Татарстана также за мягкий климат (60%) и летние веранды кафе, ресторанов и баров (49%).



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Максим Кокунин